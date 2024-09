Az egri és a villányi borok után, balatonit is használt már képeihez T. Lukács Ágnes. A somogyvári kiállításon több olyan képe is volt a művésznek, melyet a Hujber pincészet vörösborával alkotott meg. – Igazából bármilyen borral lehet festeni, ha valaki jól tudja a technikát – mondta a festőművész, akinek kedvenc évjáratú bora egyelőre nincsen, de mindig igyekszik valamilyen különlegességbe mártani az ecsetét.

Az avatatlan szem lehet meg sem mondaná, hogy borral készültek az alkotások. Fotó: Kovács Tibor.

– Az egyik legdrágább bor, amivel eddig festettem a villányi Maul Zsolt pincészetéből származik. Egy üveg 140 ezer forintba kerül. Ezzel a borral egy sorozatot késztettem, valamint a borászról egy portrét. Szeretek külföldi borokkal is dolgozni. Idén az olasz tenor, Andrea Bocelli és családjának birtokában lévő borászattól rendeltem kettőféle vörösbort. Ezekből kilenc festményt készítettem a Bocelli családról. A híres tenor fiának, Matteo Bocellinek idén volt egy koncertje az Örvényesvölgy Fesztiválon, ahol privát kiállításon mutattam be neki a képeket. Nagy sikere volt, ötöt el is vitt magával Olaszországba, Lajatico-ba – emelte ki T. Lukács Ágnes.