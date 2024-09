– Csőre Gábor is szerepel a filmben – mondta a gamási Budavári Roland. – Somogybabodra jár vadászni, és a film producere jól ismeri. Sikerült felkérnünk a szereplésre, s ő lett a narrátor is. A film a szarvasbőgés időszakát mutatja be. Szerettük volna az apró szépségeket megmutatni, amelyekkel vadászat közben találkozunk.

A szarvasbőgés időszakát mutatja be Budavári Roland új filmje Fotóillusztráció: GSCHWINDT MARK

Ismert színész adta a hangját és az arcát Budavári Roland filmjéhez

A 25 perces filmet három hónapon keresztül forgatták, tavaly szeptemberben, a szarvasbőgés idején. A forgatás során két kiváló bika került terítékre, amelyek felejthetetlen élménnyé tették a közös munkát.

– A természetfilm-készítés érdekes folyamat, mert nem lehet forgatókönyv szerint dolgozni, sosem tudjuk előre, mikor jön ki a bika. Szerencsére jól alakult minden, a vadászatot egy trófeamustrával koronáztuk meg – mesélte Budavári Roland. Az alkotó azt is elárulta, hogy tervezi filmje nevezését filmfesztiválra, versenyre.

Budavári Roland már gyermekként erdésznek, vadásznak készült. Filmesként az első átütő sikert a 2019-es komlói Hét Domb Filmfesztivál hozta meg számára. Itt ugyanis azonkívül, hogy a zsűrizett legjobb alkotások közé került a filmje, még a kategóriájában az első helyezést is sikerült elhoznia.