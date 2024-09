Mit gondolnak a Csukás Istvánról elnevezett meserádió indulásáról?

Hiánypótlónak tartjuk, régóta hiányzott egy biztonságos csatorna, amelyen keresztül olyan tartalmakhoz juthatnak a gyerekek, amelyekre szükségük van és örömüket lelhetik benne. A mese világa a gyermekkor része kell legyen, mert segít elképzelni, helyén kezelni dolgokat, feldolgozni szituációkat, megtanít bátornak, kitartónak, őszintének lenni. A jó mese úgy tanít a jóra, hogy észre sem veszed. A keresztapám, Csukás István, kinek nevét a meserádió viseli, nagyon fontosnak tartotta, hogy a mese, a mesék világa a gyermekkor része legyen. Fontos számunkra, hogy örökségét a következő generációk is ismerjék, megismerhessék, ezért nagyon boldogok voltunk, amikor a meserádiótól megérkezett a megkeresés a névhasználatot illetően. Az arculattervezésnél is kikérték a mi, illetve Lévai Sándor – a Süsü báb tervezője – örököseinek véleményét.

Csukás István 83. születésnapján keresztlányával, Nagy Pankával

Forrás: Nagy Panka

Hogyan reagáltak, amikor először hallottak a rádióról?

Boldogok voltunk, Ő is az lenne. Az ilyen típusú megkereséseknél mindig feltesszük magunkban a kérdést, Ő vajon örülne-e neki. Itt kérdés sem volt, hogy nagyon büszke lenne, mert ez az egész a gyerekekért van, nekik szól.

Mit gondolnak arról, hogy Csukás István művei a mai napig ilyen népszerűek?

Az ő meséi időtállóak, mert kedvesek, viccesek, tele szeretnivaló karakterekkel. Ezért is annyira népszerűek a mai napig. Remélem a jövő nemzedéke is ilyen és ehhez hasonló erőszakmentes meséken, tartalmakon cseperedhet fel, ebben jelent nagy segítséget a Csukás Meserádió is.

Milyen jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az író művei generációkon átívelően tovább élnek?

A gyermeknek először a szülő és a nagyszülő olvas, mond mesét, mondókát, verset. Legalább is az én véleményem az, hogy ennek így kellene történnie. Minden generációnak megvannak az új meséi és új eszközei, de a szülő felelőssége, hogy mesél-e, vagy sem és ha mesél, mit mesél. Szerintem mindenki szereti megmutatni a gyerekeinek, hogy ő mit szeretett gyermekkorában, legyen az mesekönyv, rajzfilm, zene, film és még sorolhatnám. Az a generáció, aki Pista bácsi meséin nőtt fel, most nagy valószínűséggel szülő, nagybácsi, nagynéni tehát abban a korban van, hogy mesélhet, mesélheti azt, amit maga is szeretett és figyelheti a saját gyermeke reakcióit. Ez csodás élmény a gyereknek és a szülőnek is egyaránt, vagy akár a nagyszülőnek, aki egyszer már mesélte ezeket a történeteket.