A Diófesztiválon hagyományos sajtolással készült olajakat is lehetett vásárolni Szabó László standjánál. A balatonlellei férfi a dióolaj mellett, mogyoró, mák, tök és szőlőmag olajat is kínált az érdeklődőknek. Az olajkészítő érdeklődésünkre elmondta, a dióolaj nagyon jó hatással van a koncentrációra, tisztítja a vért és csökkenti a koleszterin szintet. Salátákhoz és süteményekhez is fel lehet használni, ezért egyre többen kedvelik.

A dió a lényeg

Lengyeltótiban csaknem 30 évvel ezelőtt találták ki, hogy a dió köré fesztivált szerveznek. Mikliánné Kollarics Tünde a lengyeltóti művelődési ház igazgatója elmondta, az ötletet az adta, hogy a településen található Közép-Európa legnagyobb dióültetvénye.

A zenés és táncos programok mellett idei, friss diót is kínáltak az érdeklődőknek, melyet pucolva és héjában is meg lehetett vásárolni.

Egy olyan kincsünk van, amit muszáj kihasználnunk kulturális szempontból is

– hangsúlyozta. Mikliánné Kollarics Tünde arról is beszélt, minden évben megpróbálnak kedveskedni az embereknek valami különlegességgel. Idén hat önkéntes vállalta azt, hogy több száz palacsintát süt, és adja ingyen az érdeklődőknek. A töltelékbe lengyeltóti dió is került.