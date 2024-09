Szeptember 29-én és 30-án országos konferenciát tartanak Balatonfűzfőn és Alsóörsön a csillagászati ismeretterjesztés és oktatás területén dolgozó szakemberek. A rangos eseménynek a Balaton Csillagvizsgáló és az AMFI Planetárium ad otthont, ahol a résztvevők számára kiváló lehetőség nyílik a továbbképzésre, a tapasztalatok megosztására és a legújabb oktatási módszerek megismerésére.

A programok között számos szakmai előadás szerepel, melyek során a jelenlévők megoszthatják tapasztalataikat és megvitathatják az ismeretterjesztés legújabb trendjeit. Emellett a Balaton Csillagvizsgálóban egy zárt körű távcsöves bemutató is megrendezésre kerül, ahol a résztvevők a gyakorlatban is megfigyelhetik az éjszakai égbolt csodáit. Az AMFI Planetáriumban a legújabb planetáriumi filmeket is bemutatják, az Utazó Planetárium közreműködésével.

A konferenciára az ország minden részéből érkeznek szakemberek, akik a hazai planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók képviseletében vesznek részt az eseményen. Sőt, szlovákiai kollégák is jelen lesznek, így a rendezvény a határokon átnyúló együttműködés és szakmai kapcsolatok erősítésének is helyet ad.

Külön érdekessége az idei évnek, hogy a világ minden táján ebben az időszakban ünneplik a planetáriumok 100 éves születésnapját. Ez a jeles évforduló is ráirányítja a figyelmet a csillagászat oktatásának és népszerűsítésének fontosságára.