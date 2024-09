Az idén 30 éves Bozsik Yvette Társulat legújabb produkciójában a Kossuth-díjas koreográfus-rendező, a kaposvári Csiky Gergely Színház egykori művészeti vezetője főszerepet táncol, mégpedig kamasz fiával, Iványi Mirkóval. Lapunknak elmondta: örül, hogy a Körforgásban – melyet a hónap végén újra bemutatnak Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban – koreográfusként, rendezőként is szembesülhetett az anyasággal, hiszen a születés, a felnőtté válás, a kiteljesedés, az elengedés művészete mind-mind életünk velejárója.

Legújabb műve a természet örök rendjére, a körforgásra fókuszál, s a teremtett világ harmóniája is kiemelt hangsúlyt kap a térformákban, a mozdulatokban, a társulat össz­játékában, s Philippe Heritier ihletett zenéjében is. S hogy e szilánkjaira hullott világban miként őrizhető meg az emberi lélek fénye, a benne lévő harmónia? Bozsik Yvette szerint az emberi szívekben ott van a harmóniára törekvés, a szeretetre való vágy.

-Ez a nagyon hangos világ azt sugallja, hogy örökösen féljünk, hiányérzeteinkért másokat hibáztassunk, egymásra mutogassunk. Különösen nagy szükség van most, ebben a káoszban a szív üzenetére, hogy döntéseinkben elsősorban ne a fejünket használjuk, hanem a belső megérzéseinket.

Bozsik Yvette koreográfiái láttán a néző mindig úgy érzi: a művésznőnek az élet a legfőbb inspirátora, a kiszámítható és a váratlan pillanatok sora, a flow, az áramlás, s minden, ami mozog körülöttünk, ami energiát ad. Erről bizonyosodhattunk meg néhány napja Pécsett is a XVIII. Nemzetközi Tánctalálkozón is, ahol gyerekkorának, illetve hőn szeretett nagyapjának, Cseh Istvánnak állít emléket egy szürreális, groteszk táncszínházi produkcióval, a Lakodalommal.

Folyamatos izzásban tart a tanítás

A nemzetközi hírű koreográfus feladatait látva nyilvánvaló: termékeny időszakát éli. Azt mondja, a tánc, a színpadi álom, a koreográfia, az egyetemen tartott órák sora folyamatos izzásban tartja. Jelenleg a Hamupipőkét rendezi az Operettszínházban. November 15-én lesz az ősbemutató Pejtsik Péter zeneszerző új zenéjével, aki 28 dalt írt a darabhoz, és Orbán János Dénes drámaíró most készült szövegkönyvével.