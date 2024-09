A zenei eseményt a kaposvári Ars Sacra program részeként, első alkalommal szervezték meg a kálvinisták. Az érdeklődők Vivaldi, Haydn és Gustav Holst egy-egy művét is hallhatták Kasza Mónika kürt, és Nemes Gabriella zongora előadásában. Felcsendült a Jupiter, a Négy évszakból a Tél és egy a Notre Dame-ról szóló dal is a Keresztező Református Könyvesház és Kávézóban.

A kávézóban klasszikusok is felcsendülek.

Fotók: Lang Róbert

Nemes Gabriella, a kaposvári gyülekezet kántora érdeklődésünkre elmondta, hogy fontosnak érzete, hogy minél többen megismerjék a színvonalas zenei műveket, ezért is csatlakozott a programsorozathoz. Kasza Mónika kürtművésszel már két éve játszanak együtt, ennyi idő alatt több olyan zenei anyag összegyűlt, mellyel egy rövid koncerten is bemutatkozhatnak. Kasza Mónika arról is beszélt portálunknak, többségében azért választottak barokk műveket, mert azok jól beleillenek a kávézó hangulatába.

A kávézóban koncertekkel várják az érdeklődőket

A koncertek minden nap 15 órakor kezdődnek, az utolsó eseményt szeptember 20-án, pénteken tartják majd. Petró László, a kaposvári református gyülekezet vezető lelkipásztora elmondta, úgy állították össze a programot, hogy minél több hangszer megszólalhasson, ezáltal több oldalról meg tudják mutatni, hogy a zenének a hithez milyen kapcsolódási pontjai vannak.

– Most olyan időket élünk, amikor rendkívüli jelentősége van, hogy az egyházak megszólaljanak a béke, a megbékélés ügyében és kifejezzük azt, hogy a művészeteket mennyire pártoljuk, segítjük és adunk teret neki – hangsúlyozta Petró László.