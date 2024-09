Landi Vivien szívügyének érzi a somogyi népművészet motívumkincsének felkutatását és gyűjtését, és szeretné azt alkotásain keresztül átadni az utókornak. Ennek érdekében pár éve kitanulta a bútorfestés technikáját, sőt saját lakását is a csökölyi és rinyakovácsi mintákkal díszítette.

Landi Vivien somogyi motívumokkal került a legjobbak közé

Fotó: MW

– Harminc éve festek, és a néprajz mindig közel állt hozzám – mondta. – Négy-öt éve kezdtem el kutatni a somogyi minták után. A szennai skanzenben találtam egy menyasszonyi ládát, amelyen felfedeztem a csökölyi mintát, amit azóta magam is gyakran használok.

Elmondta: nehezen kutatható a téma, úgy látja, hogy Somogyban sok a fehér folt ezen a téren.

– A buzsáki és a karádi hímzés motívumaival ellentétben alig ismertek a többi településeire jellemző mintakincsek, például a csökölyi vagy a rinyakovácsi népi bútorfestő minták. Beleástam magam a témába, és így fedeztem fel például olyan tulipánmotívumot, ami a csökölyi térségre jellemző. Ugyanakkor annak is utánajártam, hogy mi a jelentése az egyes mintáknak. Az ismeretek birtokában készítettem el az első festett bútort, ami a nagymamám asztala volt egykor, egy holládi mester munkája.

A mezőkövesdi országos pályázatra több tárgyat is elküldött, köztük egy kis széket is, amit beválogattak a kiállításra. – Hatalmas öröm volt számomra, hogy beválogattak az ország legjobb bútorfestői közé. – mondta. – Nagyon sok embert sikerült megismernem a pályázat kapcsán, és egy workshopon is részt vehettünk, ahol a háromszéki mintakincset ismertem meg egy csodálatos embertől. Sok-sok élménnyel és a jellegzetes matyói mintákat megismerve tértem haza. Még a népviseletbe is beöltöztettek, ami nagyon tetszett.

Somogyi motívumok veszik körül a lakásában Landi Vivient

– A bútorfestés területén rengeteg tervem van még, fejlődni is szeretnék, de úgy érzem, hogy rátaláltam arra az útra, amelyen haladni szeretnék – mondta a fiatal bútorfestő, aki sorra készíti az autentikus tárgyakat, először természetesen a saját lakása bútorait, az ajtókat, a tükörkeretet festette meg. Az alkotó azt is fontosnak érzi, hogy a fiatalokat is megismertesse a népművészet kincseivel.

– Idén nyáron egy régóta dédelgetett tervemet valósítottam meg, a saját lakásom elé terveztem egy tornácot, amit szintén a somogyi mintákkal festettem meg – folytatta Landi Vivien. Arról is beszélt, hogy már több szakmai táborban is részt vett, és szeretne egyre többet fejlődni ebben a szakmában.