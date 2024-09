Péntek délutántól várták a játékok a gyerekeket a Vaszary Parkba, ahol a Mikropódium játéka varázsolta el a közönséget. Majd a kicsik, de még a felnőttek is kipróbálták a golyózoo, a csúzlizdát, de készíthettek árnybábot is, sőt a legkisebbekre is gondoltak a szervezők, rengeteg babajáték várta őket a fűre terített szőnyegen a kellemes napsütésben. -15 éve fogalmazódott meg bennünk a BábSzínTér gondolata itt Kaposváron , akkor még nem is sejtettük, hogy valaha ilyen csodálatos helyen fogunk működni. Sok mindent átéltünk, tartottunk előadásokat tornateremben, iskolákban, építettünk játszóteret az Agorában, de a közönség jött és bíztatott minket.

Az első generáció gyermekei már felnőttek, és úgy látjuk jó hírét viszik az előadásainknak-mondta el Pályi János. Egészen sötétedésig zajlottak a parkban a programok, a Flame Flowers káprázatos tűzshow-ja zárta az estet, szombaton a MárkusZínház Égig érő fa című meséjére megtelt az amfiteátrum.

A legtöbb előadáson itt vagyunk, négy-öt éve járunk rendszeresen, imádják a gyerekek ezt a helyet, és mi is jól szórakozunk

-mondta el Novák Katalin, aki két kisgyermekével érkezett a parkba.

A golyózóó a kedvencem, ez egy olyan ügyességi célozós játék, ahol nagyon kell figyelni, hogy beletaláljunk a célba, és akkor újra lehet játszani

-mondta el a hétéves Bíró Soma, majd hozzátette, hogy az apukájával érkezett, aki pedig a csúzlizdában játszik. -Hölgyem, ne rám célozzon, ott az ördög aztat találja el. Ha háromszor sikerül, öné egy Negró! -hangzott messzire a régi időket idéző csúzlizda játékmesterének hangja, míg a gyerekek vidám kacagásban törtek ki.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan óvodásoknak, kisiskolásoknak, sőt már nagyobbaknak is hirdettünk bérletes előadásokat. A legkisebbeknek négy előadást terveztünk, Laci Királyfi, Holle anyó meséje mellett Pulcinella és Boribon mackó alakjával találkozhatnak, olyan nagyszerű bábszínházak előadásában, mint a pécsi Márkus, a szombathelyi Mesebolt, az egri Harlekin és a hottói Ziráno színház. Mindezeken kívül az iskolásoknak Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó örökérvényű léleksimogató történetét ajánljuk, a nagyobbaknak Fabók Mancsi meséjét, és egy érzékenyítő előadást a pécsi Bóbita Bábszínház nagysikerű darabját, Lenka és Palkó meséjét.