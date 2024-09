Az ország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutatójára beérkezett 400 alkotás közül harmincat válogattak be a kiállításra, melyet Sinkó István képzőművész ajánlott az érdeklődők figyelmébe.

Az országszerte egyre ismertebb somogyi akvarellista – aki Kertész Sándort és Ország Lászlót tekinti mestereinek –, a Józsa Judit Alapítvány pályázatán is sikerrel indult, melynek témája a székely himnusz volt. A nagyatádi művésztanár Csillagösvényen című alkotása is bekerült a gazdag kollekcióba, amely október végéig látogatható a Józsa Judit Galériában. A Székely himnusz című, Kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotóművészeti kiállítást Szilágyi Péter helyettes államtitkár nyitotta meg Budapest belvárosában. Kiemelte: a székely himnusz azért sajátos kincse nemzeti kultúránknak, mert bár a székelység nevében szólal meg, de az egész nemzet vágyát foglalja magába. Erdély és a székelység minden magyar nemzeti identitásában helyet kap. A páratlan kiállítási anyag nemzeti kultúránk e kincsét más művészeti ágak eszköztárával gazdagítva hozza közel hozzánk.