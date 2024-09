Különleges előadás keretében mutatta be csütörtökön az Egri csillagok című produkcióját a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A Honvédelmi Minisztériummal közösen szervezett művészeti esemény helyszíne a budapesti MVM Dome volt. A látványos főpróbát hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és idősek tekinthették meg. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyermek és felnőtt, időskorú ellátottjai közül több mint 1200-an utaztak a fővárosba vármegyékből. Mint megtudtuk: a kéthelyi Remény Integrált Szociális Intézmény idősei közül egy kisbusznyian ültek a nézőtéren, míg a somogyi Gyermekvédelmi Központból hatvan fiatal tekintette meg a Vidnyánszky Attila rendezte izgalmas előadást.

A pénteki előadásra több mint hatezer, a Honvéd Kadét Programban részt vevő középiskolás diák kapott lehetőséget, szombaton hatezer diák és pedagógus érkezik az eladásra. S hogy mi motiválta a mintegy 200 táncost és 100 színészt, zenészt megmozgató előadást? Vidnyánszky úgy fogalmazott: „Hősökre, példaképekre ma is szükségük van a fiataloknak. A nagy tettek, nagy érzelmek ma is megmozgatják a fantáziájukat. Gárdonyi regénye igazi nagy történet: szerelemről, hűségről (és árulásokról), bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté válásról”.