Rippl-Rónai József pipája, a relikviái és az imakönyve is helyet kapott a múzeum időszaki kiállításában. A gyűjtemény minden egyes darabját a Róma-villából „költöztették át” a múzeum munkatársai. – A villa tetőszerkezetét elkezdték felújítani, ezért nem lehet most látogatni, viszont nem szerettük volna, hogy az érdeklődők Rippl-Rónai művészete nélkül maradjanak pont Kaposváron – emelte Ábrahám Levente a múzeum igazgatója. Ezért a gyűjtemény egy részét a múzeumban állították ki, a másik felét majd Szekszárdon. A Róma-villa kincsei elnevezésű tárlat a festőművész személyes- és műtárgyait, használati eszközeit és családját mutatja be. A tárlat december 13-ig tekinthető meg.

A festőóriás családja is helyet kapott



Ábrahám Levente a kiállításmegnyitón arról is beszélt, méréseket is végeztek a Rippl-Rónai villában arról, hogy melyek azok a képek és tárgyak, ahol a legtöbb időt töltötték el a látogatók. Ez is közrejátszott abban, hogy a gyűjteménynek inkább azt a részét igyekeznek most bemutatni, melyet korábban kevesebb ideig csodáltak meg az érdeklődők. Ábrahám Levente kiemelte, Rippl-Rónai József nagyon szerette és tisztelte családját. Nagyon sok alkotás született szüleiről, rokonságáról, a hozzá járó barátairól, ezért tartották fontosnak, hogy családjának külön helyet szenteljenek a kiállításon. Az eseményen Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere elmondta, a tárlatot valamelyest a kényszer szülte, de ezáltal lehetőség is, hogy a festőóriás munkásságát és életét még többen megismerhessék. Hozzátette, a Róma-villa felújítására az önkormányzat 47 millió forintot fordít.