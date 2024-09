Csurgó, Szilvásszentmárton, Somogyvár, Celldömölk, Balatonszárszó, Alsóörs közönsége tapsolt a kaposvári Roxínház Szaffi- és a Made in Hungária-előadásainak a nyáron, s sok falunapon is bizonyította a társulat a remek tánc- és énektudását. – A fennmaradásért küzdünk, hisz önfenntartó társulatként a pályázati forrásokra hagyatkozhatunk és a támogatók erejében bízhatunk csak, már öt éve – mondta el Pintér Kata, a társulat egyik vezetője. – Viszont hatalmas erőt ad a mindennapokban, hogy van egy csapat, akik sokszor reggeltől estig együtt töltik az idejüket, szeretnek együtt lenni, fontosak egymásnak. Szerencsére jók a visszajelzések az előadásainkról, sokszor halljuk vissza, hogy nem is gondolnák, hogy amatőr társulatként ilyen jól teljesítünk.

A társulat vezetője a közösség összekovácsolódása mellett nagyon büszke arra is, hogy több tagjuk már végzett színészként dolgozik, illetve az egyetemi tanulmányai mellett is vállal szerepet. – Sárdi Benjamin, aki 12 éves kora óta tagunk, ma már a Magyar Táncművészeti Egyetem elsőéves hallgatója, de végtelenül büszkék vagyunk Márkus Csengére és Bodor Kristófra is, aki szeptembertől színészképzésben vesznek részt. Kisgyerekként kerültek hozzánk és rengeteget fejlődtek nálunk, nagyon tehetségesek – mondta büszkén.

A fellépések mellett a legnagyobb élmény a Pál utcai fiúk színpadra állítása volt a társulat számára. Két különlegessége is van: három olyan fiatal bekerült az előadásba, akiknek ez lesz az első színházi szerepük, s lányokat is bevontunk a történetbe. – Már az őszi előadásokra is rohamosan fogynak a jegyek, a naptárunk novemberig tele van, és készülünk a Hókirálynő bemutatójára is – mondta Pintér Kata.