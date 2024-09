A borostyánnal benőtt házfal engedi még láttatni a színes feliratot: Goszthony-kúria. Mintha egy elvarázsolt kastélyba érkeztünk volna. Az épületben művészi rendetlenség, s alkotók hada. Hazai és külföldi „glassikusok”, művészek és egyetemisták tüsténkednek az ódon környezetben és a kúriát körülölelő parkban. Egyedi tárgyak teremtői mindnyájan. Üvegmunkáikkal jeles elődök és kortárs alkotók előtt hódolnak, miközben egy részük tanulja a „szakmát” a mesterektől. Kitaposott út vezet az üveghutákhoz, s az apró zegzugok hangulata, a buja zöld előtti tisztáson felvert tarka sátrak eklektikája, a kifeszített függőágy, raklapokból összetákolt asztal, alkalmi ülőalkalmatosság, mind-mind végtelen szabadságot sejtet.

A titok forróságban születik. Teremtő energiát, fizikai erőt bevetve. S akár a gutaütést is vállalva. A nyári hőség mellett a sok száz fokra hevített, nyitott ajtójú huták duruzsolása muzsika fülünknek. Most két huta izzik. Az egyiknél ifjú hölgy készíti amorf alkotását. Figyelem csatakos arcát, elszántságát, türelmét és mosolyát, amikor elégedett az engedelmeskedő, képlékeny anyaggal. A másiknál colos srác fújja-formázza-hevíti barokk szekrénydíszre emlékeztető művét. Az előző kék lesz, ez utóbbi marad áttetsző, bár a fúvás idején aranyba áttűnő sárgák-barnák dominálnak. Unokáinkkal együtt ámulunk…

Kattog a fényképezőgép, formálódik, finomodik a megálmodott, vélhetően majd számos kiállításon megforduló, tetszetős dísztárgy, melyet olykor korrigálni kell. Elkél a tapasztalt művész segítsége. Tanulni amúgy sem szégyen, és a tanítvány is mesterré válhat…

Az ajtónál álló talicskában pihen a homok, amely különböző adalékokkal vegyítve lesz alkalmas alapanyaga a meseszép formáknak. A fal mellett használaton kívüli faöntőformák halma, odébb régi olvasztókemencében – mementóként megőrizve – színes síküveg pihen. Töredezett, mint az életünk…

Goszthony Mária egykori bárdibükki birodalma régóta kedvelt találkozási helye a művészeknek. Itália szellemiségét, a reneszánsz világot és a kereszténység kultúrkincsét magába szívó, s azt festményein, használati és dísztárgyain megjelenítő festő- és keramikusművész még életében rendelkezett arról, hogy a vármegye művészeti célra fordítsa ingatlanát. Verjenek tanyát birtokán késői művészgenerációk újat, frisset hozó képviselői, s érezzék jól magukat alkotás, pihenés, kvaterkázás közben is. Rangos üvegszimpozionok sorával, alkotótelepek barátságos, olykor bizarr légkörével hamar kedvelt és nemzetközi szinten is jegyzett hely lett e birtok, mely mozgalmas légkörével, visszatérő alkotógárdáival ma is őre szépnek, jónak, nemesnek, miközben szabadság szárnyain, rövidebb-hosszabb vajúdást követően üvegcsodák sora születik. Az egyik művésszel beszélgetve közösen nyugtázzuk: jelentős állami ráfordítással még inkább az üvegesek Mekkája lehetne Bárdibükk…

A Goszthony-emlékszoba kulcsa nem került elő, így nem nyithattunk be falai közé, de talán nem is baj. Múlt és jelen ölelésében a látogatónak olyan érzése támad, mintha az egykori tulajdonos ebéd utáni sziesztát tartana, amikor nem illik zavarni. Pedig tudható: 35 éve a közelben lévő, maga építtette kápolnában pihen.