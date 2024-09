– A fúvósok különösen sokat próbáltak, hiszen ők is fellépnek a jövő heti Miénk a város fesztiválon – mondta Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatóhelyettese. – A közös munka mellett természetesen jutott azért idő vetélkedőkre és közösségépítő programokra is.

A régi zenekari tagokon kívül újak is bekapcsolódtak a nyári programba, s a zenei tábor résztvevői az összpróbák mellett a szólampróbákon új művekkel is megismerkedtek. Kovács-Fejér Eleonóra, Maurer Ágnes, Kerekesné Baurer Márta és Szabó Péter mellett a Kaposvári Fúvós­zenekar több tagja – Horváth Luca, Kontra Fruzsina, Király Richárd – is részt vett a szólampróbák lebonyolításában, s Csimáné Varga Lívia szervezte a vetélkedőt a gyerekeknek.