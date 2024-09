Levelek, virágok különböző fejlődési szakaszokban, tojáshéj, folyami homok, ásványi őrlemény – minden művéhez kizárólag természetes anyagokat használ fel az alkotó. A lágyszárú növények, bokrok és fák virágait, leveleit vagy termését kirándulásokon gyűjtötte össze, de sokat kap másoktól is. A Zselic kincseinek hívja a gyűjteményét. A természet szépségeiből oktatási anyagot állított össze, amelyet fel is ajánl a városnak, akár iskolákba, akár a Polgárok Háza részére.

Zselic kincseinek hívja a gyűjteményét Ferencné Fogarasi Éva

Fotó: Lang Róbert

– Az oktatás nagy kihívás volt számomra, mert alapvetően műszaki vénám van, 25 éven át épületgépész szerkesztőként dolgoztam a Somogytervnél, majd vállalkozó lettem – idézte fel életútját az alkotó, Ferencné Fogarasi Éva. – Akkreditált tanfolyamok keretében 1998-tól tíz éven át pedagógusoknak oktattam a művészetem titkait, nemcsak Somogyban, de Zalában is. A Pedagógiai Intézet jóvoltából kérték fel erre a munkára.

Ferencné Fogarasi Évának volt már kiállítása a vármegyeházán, de Belgiumban is. Összesen 15 éven át táborokat szervezett, és nyugdíjasként is tart szakköröket a kaposvári otthonában. A Környezetbarátságtól a natúr artig című tárlatot Szalay Lilla, az Együd közművelődési igazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott Lieber Erzsébet, Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi docens.

Tanulmányozza a Zselic kincseit

– Éva rendkívül nagy alázattal és szeretettel viszonyul a természet minden jelenségéhez az ásványoktól a növényeken át az állatokig és az emberekig – méltatta a művészt Lieber Erzsébet. – Több ezer növényt gyűjtött össze, amiket átszellemít és képpé lelkesít. Nemcsak felhalmozza, hanem tanulmányozza, és igyekszik megismerni természeti tárgyakat úgy is, mint képalkotó anyagot és formát. Hasonlítható a japán ikebana növényművészethez, de Éva keretbe zárja és a természeti mondandóm túl elvont tartalmakkal is felruházza a képeit. Mondanivalója van a magyar történelemtől és irodalomról, népművészetről iparművészetről, megörökíti Petőfi vagy Rippl-Rónai alakját is.