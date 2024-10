Színházi nyílt napot hirdetett szombatra a kaposvári Csiky Gergely Színház. Az eseményen az érdeklődők nem csak betekintést nyerhettek a teátrum színfalai mögé, de a jelmezeket is magukra ölthették. A legkisebbeket mesefelolvasás is várta, de nyílt próbákba is betekinthettek az érdeklődők.

Hamarosan bővebben is beszámolunk a nyílt napról, addig is íme képgalériánk.