Ledniczky Miklós Jánosné a település polgármester elmondta, korábban Iharosberényben volt Magyarország legnagyobb összefüggő gesztenyése, emiatt is szervezik meg a fesztivál évről évre.

– A mai napig található több gesztenyeültetvény a faluban, vannak frissebb telepítések és idősebb fasorok is, melyekkel magánszemélyek foglalkoznak – emelte ki. – Ezen a fesztiválon a gasztronómia találkozott a kultúrával.

Több kiállító és árus is csatlakozott az eseményhez. A látogatók száma is magas volt, idén körülbelül 2000 vendég fordult meg a faluban. Pogányszentpéterről, Iharosról és Inkéből is meghívtuk a polgármester kollégákat, hogy még szorosabb kapcsolatot tudjunk kialakítani a településekkel. Őket bevontuk a zsűrizésbe is – tette hozzá.

A gesztenyefesztiválon ismert fellépők álltak színpadra. Josh és Betti, valamint Nótár Mary is szórakoztatta a közönséget.