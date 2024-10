A magyarországi németek himnuszával kezdődött a kaposvári német gála, amelyre nem csak helyi, de somogyi, sőt német és horvát vendégek is érkeztek. Habár mindenkinek más az anyanyelve, de egy dolog mégis közös volt bennük, mindannyian a német nemzetiség tagjai és közös ügyük a német kultúra ápolása. – Most azért is vagyunk itt, hogy megünnepeljük a választási győzelmünket, hiszen legutóbb a választás előtt éppen egy éve voltunk ugyanitt így együtt. Most pedig nem csak a győzelemről, de arról is beszámolhatok, hogy a vármegyei német nemzetiségi önkormányzatban is jó pozíciót értünk el, ezt köszönöm mindenkinek, aki elment szavazni – mondta Máté Ernő, a Kaposvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

– A német gála a kaposvári német közhasznú egyesület éves programjában az egyik legjelentősebb esemény, ahova a saját kórusaink a Neuer Rosenchor és a Herzschmerzkapelle, hanem vendégkórusokat is hívunk. Idén elfogadta a meghívásunkat a balatonmáriafürdői Original Lustigen Senioren kórus és a horvátországi Vukovárról a drei Rosen Chor lép fel – mondta Nagyné Zimre Márta, a Német Közhasznú Egyesület elnöke.

A balatonmáriafürdői egyesület minden tagja német állampolgár, de már hosszú évek óta a Balatonnál élnek. – Mindannyian nyugdíjasok vagyunk és kerestük a lehetőséget, hogyan tudjuk tartani a kapcsolatot egymással. A zene univerzális nyelve pedig erre kiválónak bizonyult, noha egyikünk sem képzett zenész – mondta Erika Langermann, kórusvezető, aki Stuttgartból helyezte át székhelyét Balatonmáriára. Azt mondta, a nyelvi nehézségek ellenére nagyon szeret itt élni és szerencsére a nemzetiségi önkormányzatnak, valamint a közhasznú egyesületnek köszönhetően sok olyan somogyi ismert meg, akikkel tud anyanyelvén is beszélni.