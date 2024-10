Készen kapta a szereposztást a Csikyben

Úgy kértek fel, hogy egy teljesen új terület volt számomra. Sem színészként, sem rendezőként nem dolgoztam még itt, de kollégaként sem senkivel. Tehát ugrás volt az ismeretlenbe, jól érzem magam ebben a medencében, tette hozzá Sipos Imre.

A darab különlegessége, hogy Kaposváron játszódik, s ez nem csak a dialógusokból derül ki, de a díszletelemek között is találunk emblematikus, csak a somogyi megyeszékhelyre jellemzőt. A Csiky Gergely Színház új mesejátékát csütörtökön mutatják be a kamaraszínpadon, ahol kiderül az is, hogy:

létezik -e örök szerelem?

