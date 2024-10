A Csiky múltjába is betekinthettek a látogatók

A jelmez- és kelléktárba Sepsi Melinda, Boros Bence és Tóth Molnár Ildikó kísérte a látogatókat, akik kedvükre próbálhatták fel például a parókákat, jelmezeket, valamint Kiss István kellékes birodalmába is betekinthettek, aki előkereste a legkülönlegeseb kellékeket a színház történetéből. Önműködő hajszárító, régi diavetítő és fényképezőgép is előkerült a polcokról, de Babarczy László, Pogány Judit, Kulka János, Lukáts Andor fotóival is találkozhattak a rájuk szívesen emlékezők. Eközben a kamara és a stúdiószínpadon a Huncut kísérlet, valamint a Jelenetek egy házasságból című készülő előadások próbái is zajlottak, és lehetőség adódott beszélgetni az alkotókkal is. Az esti előadás előtt még egy vakrandi is várt a bevállalósokra, ahol a páholyokba rejtőzött színészekkel lehetett öt percet eltölteni a színházbarátoknak.