A darab egy londoni kórház orvosi társalgójában játszódik, ahol dr. Mortimore éppen szövegét gyakorolja egy hamarosan induló szakmai konferenciára. A rendezvényre nagyon sokan eljönnek, hiszen egy szakmai életút beteljesedése közeleg. Ez azt is jelenti, hogy a főhős ismerősei, régi szerelme is felbukkan. A méltán kedvelt történetet Mészáros Tibor állította színpadra, a főszerepet is Csiky Gergely Színház művészeti igazgatója játssza.

A Család ellen nincs orvosság október 4-én debütál a Csiky Gergely Színházban. Fotó: Lang Róbert

– Nagy előny volt, hogy én magam színművész vagyok. A rendezés úgy alakult az életemben, hogy színészként tágabban próbáltam értelmezni a szerepem. Ez a figuraépítésnél sokat segített, mert kívülről tudtam nézni, hol tudok hozzátenni a darabhoz – mondta Mészáros Tibor. Tekintve, hogy ő a rendező is, előfordultak jelenetek, amelyeknél nem volt a színpadon és olyanok is, amelyeket videón nézett vissza és elemezte ki, hol kell még módosítani egy-egy beálláson, párbeszéden.