Az október 23-ai ünnepségen először köszöntötte az egybegyűlteket polgármesterként Erdei Barnabás, aki egyúttal megköszönte a városlakók támogatását is.

– A polgármesterség és a képviselői munka a közösség szolgálata – hangsúlyozta. – Ahhoz, hogy bármilyen területen jó teljesítményt tudjunk elérni, mindnyájunknak elkötelezett fonyódinak kell maradnia. Lehetőségekben és nem kötelezettségekben kell gondolkoznunk. Az összefogás erejét, a közösen gondolkodás és cselekvés fontosságát üzeni a fonyódiaknak 1956. Az 56-osok azt is üzenik nekünk, hogy együtt kell válaszolni, együtt kell küzdeni, együtt kell felelősséget vállalni. 1956-ban mindenki együtt mozdult, ez a mi dolgunk ma is. A jövőben meg kell találnunk az egyensúlyt a hagyományaink és a megújulás, a megőrzés és a változtatás között. Egy jó közösséget, egy várost, okos, megfontolt döntésekkel és segítő szándékkal lehet jól vezetni – hangsúlyozta, majd eredményes 5 évet kívánt a fonyódiaknak. Erdei Barnabás arról is beszélt, hogy október 23-a az egyik legtisztább, legegyértelműbb ünnepünk. – Történelmi tudatunkkal még épp bevilágíthatjuk, időseink személyes élményeivel még épp be­lakhatjuk. Tudjuk, kik állnak a barikád egyik és másik oldalán. Tudjuk, a novemberi véres napok kit hova sodortak, ki váltott köpenyt és ki vállalta önmagát. A szabadságharc kivételes, lélekemelő időszaka világos tanítást hagyott ránk, mondta a városvezető. Erdei Barnabás hozzátette: az október 23-i megemlékezésekkel a hazánkban és a világban szétszóródott magyarságra, a hősi halottakra, a menekültekre és az elhurcoltakra is emlékezünk.