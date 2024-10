Egy hét múlva ismét útra keltek, autóbuszos zarándoklaton vettek részt a Bonyhád–Grabóc–Bátaszék–Báta–Szekszárd–Dombóvár útvonalon, ahol a szakrális és kulturális örökségekkel ismerkedett és szentmisén vett részt a csoport. Október 5-én az országos KÉSZ szervezésében készülnek a hagyományos, Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódó, Kárpát-medencei, engesztelő zarándoklatra. Az andocsi kegytemplomban tartandó szentmisén vesznek részt.

Kiss Kálmán elmondta azt is: október 6-án és 23-án a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestülettel közösen szervezik megemlékezésüket az aradi vértanúk és a nemzeti ünnep alkalmából, s lesz egy őszi irodalmi estjük is Kurucz Ádám Konrád marcali származású versmondóval, de az éves tag­gyűlésüket is megtartják a negyedik negyedévben.

Az elnök lapunkkal azt is megosztotta: a szervezet szeretné szakszerűen felújíttatni a marcali központi temetőben lévő kápolna előtti kőkeresztet. Tervük megvalósításához június 4-én tartottak már egy adománygyűjtési irodalmi estet, de annak bevétele nem fedezi a munka költségeit, így egy újabb gyűjtési akciót szerveznek majd az év végéhez közeledve.