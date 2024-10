A Szeretünk téged! című kiadvány a válás témáját dolgozza fel.

Nagyon örültem, amikor kaptam egy fotót, hogy az én könyvem is helyet kapott a kiadó standján Frankfurtban a Nemzetközi Könyvvásáron

– mondta el érdeklődésünkre a kaposvári Farkas Nóra, akinek legújabb mesekönyve, a Szeretünk téged! néhány hete jelent meg. – Szerintem ez minden író számára nagy lehetőség, hiszen erre az eseményre az egész világból érkeznek az ügynökségek és a kiadók. Elsősorban a szakmának szól ez a németországi könyvvásár, ahol a résztvevők körbenéznek a világ könyves újdonságai között. A Manó Könyvek pedig az én új mesekötetemet is beválogatta a Frankfurtban bemutatott kínálatába – folytatta a szerző.

A Szeretünk téged! Farkas Nóra ötödik könyve. A mesék által már segítette a gyerekeket és a szülőket az óvodai beszoktatás kapcsán, de írt a bátorságról, a barátságról és az apa–gyermek kapcsolatának fontosságáról is. A közelmúltban megjelent új könyve a válás témáját dolgozza fel. – Ez egy új sorozat első kötete – mondta. – A kiadó ötlete volt, hogy úgynevezett segítőkönyvek jelenjenek meg. Az a célja, hogy a gyerekeket érintő nehéz élethelyzetekben nyújtson támaszt, kapaszkodót mind a szülőknek, mind a gyermekeknek. A mese egy lehetséges módja annak, hogy az anya és az apa a gyerekkel beszélgessen erről a helyzetről. Azzal, ha az óvodás korú kicsi látja, hogy más, hasonló szituációban lévő gyerekkel mi történik, megismer egy olyan történetet, aminek a szereplője ő maga is lehetne, akkor könnyebben meg tudja fogalmazni az érzéseit. Ezáltal pedig lehet beszélgetni a meséről és az azzal kapcsolatban felmerülő kérdésekről is – mondta lapunknak Farkas Nóra.