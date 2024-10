– Mióta fotografál rendszeresen?

– Több, mint húsz éve – kezdte Hegedüs György. – Szinte egy időben lettem a Somogyi Fotóklubnak és a Nagyboldogasszony Székesegyházi Egyházközségnek világi elnöke. Amikor Balás Béla püspök nyugállományba vonult, egy fotóalbumot ajándékoztam neki; válogatást a hozzá kötődő eseményekről. Még sikerült megfotóznom Budapesten a Hit pajzsa-díj átvételét, amit évente egy alkalommal olyanoknak adományoznak, akik a diktatúra idején is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Fotós tudósításaimat az egyházmegye lapja, a Spiritus, és a Keresztény Élet hetilap rendszeresen megjelenteti, de a püspökségnek is adtam át fotókat Fábry Kornél atya 2000-es pappá szenteléséről, amikor 2023-ban püspökké szentelték. Varga László megyés püspök kérésére tavaly Kaposvár várossá válásának 150., illetve a püspökség megalapításának 30. évfordulóján minitárlatot készítettem a Csiky Gergely Színházban.

– A fotós a jelennek vagy a jövőnek dolgozik?

– Az egyházi jellegű képeim elsősorban dokumentatívak, de a jelenhez is szólnak. Kiállításaimon minden esetben megjelenek szakrális fotókkal is, klubunk legutóbbi jubileumi albumába is válogattam belőlük. Címképemnek a plébánia falán lévő keresztet, feszületet választottam, melyet különböző napszakokban s más-más évszakban többször is fotografáltam. Székesegyházunk festőjéről, Leszkovszky Györgyről a közelmúltban megjelent könyvben több fotóm is látható nemcsak templomunk belsejéről, hanem más templomokban – köztük Mosdós, Kaposszerdahely, Badacsonytomaj – készített felvételeimből is. A könyv borítója a székesegyházi Szent József-oltárról készített fotóm lett.

Hegedüs György képei több lapban is megjelentek

Fotó: Lang Róbert

– Honnan a talentuma a fotózáshoz? Azt tartják: a focihoz, a pedagógiához és a fotózáshoz mindenki ért…

– A képalkotási folyamat technikai forradalma napjainkban akár nélkülözhetővé is teszi a fényképezőgép használatát. Az okostelefonokkal hasonlóan színvonalas képeket lehet készíteni, azonban a művészi fotó, az egyénre jellemző stílusban készített felvétel kivételes esztétikai élményt ad. Fotográfusi pályafutásomra döntő hatással volt a találkozásom Juan Gyenessel az 1970-es években.

– Juan Gyenessel, Kaposvár néhai díszpolgárával, s a családdal közismert a több évtizedes kapcsolata, de olyan világnagyságoknak is közelébe férkőzött, mint Szirmay Márta, opera- és dzsesszénekesnő, Vásáry Tamás zongoraművész, karmester, s ön őrzi ifj. Sánta Ferenc cigányprímás fotós hagyatékát. Milyen érzés e kiválóságok között forgolódni?

– Az említettek nemcsak művészetükben, hanem személyiségükben is kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkeztek-rendelkeznek. Számomra megtiszteltetés, hogy a fotózás révén kapcsolatba kerülhettem velük. Arra büszke vagyok, hogy Juan Gyenes lánya 2013-ban azért jött Kaposvárra, hogy megismerjen engem, aki rendületlenül ápolja édesapja emlékét. A mostani egyetemi Gyenes-Picasso tárlaton Irenka könnyezve ölelt át. Vásáry Tamáshoz Gyenes révén jutottam el, ugyanis a világjáró zongoraművészt sokszor fotózta.