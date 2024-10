4. Észre sem vesszük, hogy tanulunk

Amellett, hogy a sorozatozás kiszakít minket a hétköznapokból, észrevétlenül edukálhat is. Frontiers in Public Health idei kutatása2 rávilágított arra, hogy egészségügyi témában sokan

informálódnak a televíziókon keresztül. A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek egyharmada kifejezetten az ilyen témájú sorozatok hatására tesz a megelőzésért is, rendszeresen jár szűrésekre, vizsgálatokra. Jól látható, hogy ezek a filmek és sorozatok növelik az egészségügyi tudatosságot és megértést is például a mellrák vagy a HIV esetében.

5. Hatással van a viselkedésünkre

A nézők nagy része általában nem az orvosokkal, hanem a betegekkel azonosul, a képernyőn látott jelenetek pedig formálják elvárásaikat a kórházakkal és az orvosokkal szemben. Emellett bizalmukat és biztonságérzetüket is növeli, ha látják, így is működhet a doktor-beteg viszony. De az egészségügyben dolgozókra és tanulókra is hatással vannak, motiválhatják őket például abban, hogy a ritka betegségeket megismerjék, vagy éppen egy adott szakirányt válasszanak.

+ 1. Legizgalmasabb drámák

A vészhelyzetekről szóló sorozatokban sokszor olyan témákat feszegetnek, amelyek a való életben tabunak számítanak. Ezzel azonban kinyitják a kaput a ritka, kellemetlen betegségek előtt, így egyre többen kapják fel a témákat egészen addig, amíg már nem lesz ciki erről beszélni. A most érkező Doctor Odyssey szériában egy luxushajón dolgozó szakorvosnak és csapatának kell helytállnia és különleges válsághelyzeteket megoldania, miközben nem csak a tenger, de az egymáshoz fűződő viszonyaik is hullámzóak. Emellett több évada elérhető például a 9-1-1-nek és A Grace Klinikának is, amelyekben a készenléti egységek és orvosok mindennapjaiba tekinthetünk bele, akik a telefonon érkező vészhelyzetek mellett a saját problémáikat is megpróbálják megoldani.