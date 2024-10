A szüreti felvonulók szinte az egész települést körbejárták. Hat állomáson álltak meg és szórakoztatták műsorral a helybélieket. Elsőként a Templom térre vonultak, majd a Szabadság térre a régi diákotthonhoz, ahol a helyi német önkormányzat látta vendégül a sokaságot. Ezután a Farkas János utcában álltak meg, majd megérkeztek a temető és a futballpálya közös parkolójához. Ott a helyi roma önkormányzat vendégelte meg a felvonulókat. Onnan a Szent István és a Petőfi Sándor utca kereszteződésében lévő kereszthez indultak, majd vissza a fürdőhöz.

A felvonulók között profi lovasok is szerepeltek. Preisz Amanda 14 éve foglalkozik lovakkal, 10 éve C-kategóriás versenyző. A fiatal komoly feladatot kapott az eseményen. Hagyományos, cziráki típusú hintójával ő szállította a bírót és a bírónét. Lovashintóját sokan megcsodálták, a felvonulásra sok százan látogattak ki. –Nagyon szeretem az ilyen forgatagot – mondta az egyik helybéli, Szabó-Csontos Diána. – A város apraja, nagyja összegyűlik ilyenkor. Jó látni azt is, hogy nemcsak a helyiek jönnek el, hanem a környék településeiről is sok vendég érkezik – tette hozzá.