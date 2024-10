– A kiállítóművészeink mindamellett, hogy rajztanáraink, művésztanáraink voltak, folyamatosan alkotó tevékenységet is végeztek – folytatta Agócsné Horváth Andrea. – Én azt gondolom, hogy ha egy rajztanár maga is alkotóművész, egészen más dimenziókat tud megnyitni a tanulókban. A műalkotások megértése, értelmezése terén ugyanúgy, mint a tehetséges felismerésében és kibontakoztatásában is.

A kiállítás október 25-ig tekinthető meg az iskola aulájában.