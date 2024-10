– A Takáts Gyula Könyvtárnak jelenleg több mint 5000 beiratkozott tagja van – mondta Rázsits Veronika igazgató. – Összességében eredményes volt a beiratkozási kezdeményezésünk, s annak különösen örülünk, hogy folyamatosan sokan keresik fel az intézményünket. A szakember szerint több okra vezethető vissza az intézmény sikere: bár a könyvek egyre drágulnak, mégis igyekeznek minden újdonságot beszerezni. Otthonos körülmények várják a látogatókat, ahol nyugodtan olvashatnak, igyekeznek lépést tartani a látogatók igényeivel, s így már több mint egy éve társasjátékot is lehet náluk kölcsönözni. Az idén légkondit szereltettek az első emeletre és sok széket áthúzattak.

Jelenleg 5000 beiratkozója van a Takáts Gyula Könyvtárnak Fotó: Lang Róbert

Rázsits Veronika kiemelte: a szakmai szempontokat figyelembe véve, tervszerűen gyarapítják az intézményük állományát. Jelenleg csaknem 270 ezer dokumentum – könyv, újság, DVD, hanglemez, kotta, diafilm – található náluk. Amíg 2023-ban közel 5100 könyvet szereztek be, addig 2024-ben csaknem 5500-at terveznek, az idén nagyjából 16 millió forintot fordítanak vásárlásra. Jelenleg az olvasók csaknem 30 százaléka diák, szép számmal vannak köztük általános iskolások, s a középiskolásokon kívül főiskolások, egyetemisták is rendszeresen felkeresik a könyvtárat. Az aktív korúakon kívül egyre több idősebb, 70 év feletti olvasójuk van, utóbbiak aránya meghaladja a 20 százalékot.

– A könyvtár legyen Kaposvár nappalija: ez a mottója a következő öt évre szóló stratégiai tervünknek, amelynek összeállítása jelenleg is zajlik – közölte. – Olyan intézményt szeretnénk, ahol mindenki jól érezheti magát. Külön gondolunk a gyerekekre és a családokra, s a rendezvényeink gyakran olyanok, mintha egy nagy játszóház várná a látogatókat. Szombatonként is gyakran azért jönnek a családok, hogy a gyerekek egymással játszanak, s a szülők kellemes körülmények között elbeszélgethetnek egy, másfél órát.

Az igazgató azt mondta: a fejlesztést is folytatni kívánják, legközelebb a hangosítást akarják korszerűsíteni. Az erősítőn és mikrofonon kívül új hangfalakat is vásárolnak.