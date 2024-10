E mostani, A Szeretet Temploma Alapítvány gondozásában kiadott kötet is azt igazolja, hogy a somogyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben élők közül jó pár ellátottban ott a vágy, hogy évről évre – eleget téve a pályázati felhívásnak –, kiírja magából mindazt, amit érez a környezetéről, családjáról, a nagyvilágról. Mindegy, hogy miként önti formába a gondolatokat – rímekbe szedve vagy fittyet hányva a sorvégi összecsengésekre – az a lényeg, hogy őszintén veti papírra érzéseit. Így is jelet hagyva maga után, hiszen az írás jelhagyás. Jelhagyás eseményekről, személyekről, színekről, illatokról, állatokról, a teremtett világ szépségéről és rendjéről, Istenről, gyökerekről, az otthon melegéről, a tikkasztó nyári hőségről, szerelemről, békevágyról, a társ hiánya miatt tanulva az elengedés művészetét vagy köszönetet mondva a szeretetteljes, befogadó, gondoskodó közegnek.

A kötetbe rostált alkotások megálljt parancsolnak a mindennapok pörgésében, hogy a leírt szó lelkünk ráncait simogassa – ahogy az egyik szerző fogalmazott. Sűrűsödő éveinkkel szerencsére nem együtt ráncosodik a lélek, de a simogatás mindenkor jólesik. Az olvasónak is.

Szőke József szerkesztőtől megtudtuk: a Somogy különböző pontjain bentlakásos otthonokban élő szerzők hamarosan személyesen is találkozhatnak majd; a berzencei intézmény október 25-én szervez irodalmi délelőttöt az Őszikék alkotóinak.