Népi játékokkal, ugrálóvárral, gyerekpezsgővel és egy hatalmas születésnapi tortával is várták az érdeklődőket a Desedán, a Fekete István Látogatóközpontban. A jubileumi eseményre több tucatnyi kisgyermekes család látogatott ki. – A gyermekeimet nagyon érdeklik az állatok, és a programokat is jól összeállították, ezért is jöttünk el – mondta Martinka Bernadett.

Az elmúlt tíz évben többször is jártunk itt, mert ez egy olyan hely, ahol sokat lehet tanulni. Interaktív elemekkel van felszerelve az épület, ezt a gyerekek nagyon élvezik.

– tette hozzá a kaposújlaki édesanya.

Nemcsak a környékről érkeztek családok, a Balaton-felvidékről is ellátogatott egy házaspár az eseményre. – Pár napot töltünk el Kaposváron és most volt olyan idő, hogy ki tudtunk jönni ide – mondta a Felsőörsről érkezett Hajdu Erika.

Nagyon szép ez a hely, igényesen kivitelezett és sok ismeretet ad, főleg a gyerekeknek.

– emelte ki a látogató. Ez is volt az egyik célja, amikor tíz évvel ezelőtt felavatták a látogatóközpontot, mely bő egy év alatt, 220 millió forintból épült fel. Az átadáson Áder János, akkori köztársasági elnök is részt vett. A volt államfő köszöntőjében kiemelte, dicséret illeti a látogatóközpont építőit, mert szerényen, ügyesen és józan mértéktartással építettek. Ami pedig elkészült, a vízi ember jelenlétét és maradását szolgálja – tette hozzá.