Lipótfa és Simonfa – két, igézően szép környezetben lévő falu, melyekbe egy ideig a papírmerítők vittek színt, hiszen nemzetközi papírművészeti alkotóműhelyt álmodott e településekre akkori férjével, Jancsikity József grafikusművésszel közösen, s az egy évtizeden át működtetett alkotótelep felpezsdítette a települések életét.

Lieber Erzsébet életében folyamatosan jelen volt és jelen van most is az oktatás-tanítás, valamint a művésznevelés. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának volt dékánja egy időben, de most is tanít a MATE campusán. S hogy tanítványai lelkében mit tudatosít? Mire oktatja, neveli, szoktatja az oroszlánkörmeiket nyújtogató hallgatókat?

– A művészet oktatása nem lélekápolás, hanem a hasonlatnál maradva az oroszlánköröm lehetséges használati módjainak a megmutatása, és ennek fontos része, hogy ne szaggassák szét vele a vásznat, de ne is érjék be azokkal a formákkal, amelyeket már mások létrehoztak – summázott. – Megtanulják, hogy a művészi szabadság nem szabadosság, saját, ám az alkotásokkal módosuló szabályrendszere van. Ehhez azonban ismerni kell az anyagokat és technikákat, valamint a formákat, illetve azt a sokkomponensű folyamatot, ahogy alkotás közben jelentkeznek és – nagyon szerencsés esetben – egyéni módon válnak kiteljesíthetővé.

Lieber Erzsébet Fénymetszetek címmel ad ízelítőt életművéből

A művésznő ezúttal Fénymetszetek címmel ad némi ízelítőt gazdag életművéből. Az Aranykor mellett – ahogy a képcímek is sejtetik –, utak, útkeskenyedések, átjárók, és kapuk vonzzák a szemet. Látható-érzékelhető, hogy kiteljesedett alkotói életútján központi szerep jut a fénynek, az életet szimbolizáló fénynek. Ezzel az „objektív festészettel” – ahogy fényképezőgéppel létrehozott műveit nevezi –, a teremtett világnak a fénynek köszönhetően láthatóvá váló szegmenséből próbál a láthatón túlmutató, trendektől és elvárásoktól független, önálló képi-festészeti világot teremteni. S nemcsak próbál, hanem régóta ezt is teszi – felvillantva, megelevenítve misztikus látványelemeket, alkotásaival ráirányítva a figyelmet a legapróbb részletekre.