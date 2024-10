Bóla Mária a kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda igazgatója, a program szervezője elmondta, a gyerekek életében a játék és az élmény a legfontosabb dolog. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár, a Népi játék napjának ötletgazdája a Kossuth téren arról beszélt, hét évvel ezelőtt gondolta azt, hogy szükséges megemlékezni a magyar népi játékról.

Idén első alkalommal szervezték meg a Népi játék napját Kaposváron.

– Jó együtt játszani és kötelességünk is továbbéltetni, továbbadni gyermekeinknek, tanítványainknak a magyar kultúra páratlan örökségét és szépségét – hangsúlyozta. – Arról nem is beszélve, hogy micsoda pedagógiai lehetőséget hordoz magában minden egyes játék. Gondoljunk bele, régen az úgynevezett paraszti kultúrában a gyermekek mindent a játékokból tanultak meg. Ezekre a készségekre, képességekre, ismeretekre most is szükség van, hiszen meg kell tanítanunk őket, mit jelent magyarnak lenni, közösségben élni, ahhoz tartozni. Mindenkinek azt kívánom, hogy a mindennapjaiban legyen élmény a saját hagyománya, a játék, a tánc és az ének – emelte ki Balatoni Katalin.