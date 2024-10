Még a nap is kisütött a murcirajongók kedvéért szombaton délelőtt, nem csoda, hogy délután már tömött sorokban, kezükben borospoharakkal koptatták a kishegyi utat a különleges nedű szerelmesei. Szinte minden helyszínen hosszú sorok kígyóztak a finomabbnál finomabb új borokért és különleges fogásokért. – Évek óta ide járunk, és mindig figyelem, milyen rendezvények vannak Lellén és környlékén. Nagyon szeretjük a Kishegyet és a borokat, gyakran viszünk haza Németországba – mondta Anja, aki Chemnitzből érkezett férjével és barátaival.

Természetesen murcit is lehetett kóstolni a Hujber pincészet standjánál, ahol már kora délután nagy volt a nyüzsgés. – A murci tulajdonképpen erjedésben lévő must, ami még nem bor, de már nem is must. Egy alkoholos ital, amelyben nagyjából 6 százalék alkohol található – mondta Hujber Attila, borász. Aki már az idei évjáratból is hozott pezsgőt és bort is, a sofőröknek pedig mustot kínáltak.

Jól fogytak a borok és a murci a Veszprémi pince standjánál. – Olaszrizling musttal és merlotból készült rozé murcit hoztunk, meglepően sokan kóstolták meg ez utóbbit és nagyon keresik, hogy lehet-e kóstolni – mondta Veszprémi Ferenc, borász.