– A történetünk 1973 őszén kezdődött, amikor Gál Lajosné népművelő szervezésével megalakult a Látrányi Népi Együttes – kezdte a visszaemlékezést Pretz Lilla művészeti vezető, a dalkör citerása.

Elődeink a Somogyi Művészeti Szemlén léptek fel először, és ez idő tájt alakult meg a citerazenekar is, amely gyakran kísérte őket.

Bár olyan remek vezetőkkel, mint Mohar Endréné, Nyakas József és Ficsor Miklós, a kórusunk addig is rendszeres résztvevője volt a dalostalálkozóknak és minősítőknek, a 90-es évek elején azonban Husi Gyula népzenetanár új lendületet hozott a csapat életébe, és az ő vezetésével érték el a legnagyobb sikereket is. 25 év után köszönt el, hat évig Herk Viktória karádi tanárnő vette át a dalkört, 2021 óta pedig magam vagyok a művészeti vezető – folytatta Pretz Lilla.

Arról is beszélt, hogy a népdalkör állandó szereplője a község világi és egyházi ünnepségeinek, és szívesen tesznek eleget baráti kórusok meghívásainak, minősítőkre, versenyekre azonban már nem járnak. A 2010-ben készült CD-felvételükön többek között a díjnyertes dalcsokor is hallható. A 40. évfordulón jelent meg a jubileumi kiadványuk, amely összefoglalja az énekkar tevékenységét a kezdetektől napjainkig.