A Balaton déli partján álló történelmi Szántódpusztai Majorság újabb fejlesztési lehetőségeket kapott – adta hírül Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője. Az újabb támogatásnak köszönhetően ez a különleges helyszín – amely már így is a régió egyedi színfoltja – tovább gazdagodhat.

Szántódpusztai Majorság már most is több kiállítással várja a látogatókat

Forrás: Witzmann Mihály közösségi oldala

A legújabb beruházás során az Szántódpusztai Majorság egykori cselédlakásaiban berendezett falusi stílusú apartmanok, az istállóépület és az állatok elhelyezésére szolgáló ólak is megújulhatnak.

Az épületek hamarosan új külsőt kapnak, visszahozva a majorság régi hangulatát, amely így még inkább átélhetővé válik a látogatók számára.

A Szántódpusztai Majorságban már most is hét állandó kiállítást látogathatnak meg a vendégek és a majorság ajándékboltja mellett a helyi termékeket is vásárolhatnak a termelői piacon.

A majorság állatállománya is időről-időre folyamatosan növekszik.

Az egykor itt tartott sertésfajták szintén visszatérhetnek a felújított ólakba, így a látogatók számára a múlt hagyományai kézzelfogható közelségbe kerülnek. Ezenkívül tervezik, hogy a régi idők kedvelt lovas eseményeit is újra életre hívják, hiszen egykoron nagy népszerűségnek örvendtek ezen a helyen, így a Szántódpusztai Majorság újra a Balaton egyik különleges és élettel teli találkozóhelyévé válhat. A képviselő azt is elárulta, hogy a tervek szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is irodát nyit hamarosan a helyszínen.