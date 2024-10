– Fanni ritmikus gimnasztikára jár és ott nincs őszi szünet, ilyenkor is megyünk edzésekre – mondta Arnold Eszter, a kislány anyukája, aki pedagógus, így neki is szünet van most. Így meg tudjuk oldani a gyerekek lefoglalását, pont ezért néztem programokat, ahova el tudunk menni. Szerintem rövid az őszi szünet, mert temetőbe is megyünk majd és már vége is van, tette hozzá az édesanya.