A korábbi sikereken felbuzdulva új színdarabon dolgozik a tabi színkör. Már megkezdődött a Csak őszintén, drágám című előadás próbája, amellyel új vizekre evez az amatőr színi társulat.

– Izgatott már egy ideje, hogy drámát írjak, de nehezen vettem rá magam, mivel a közönség inkább a könnyed vígjátékokról ismer minket. Viszont szerettük volna megmutatni a komoly oldalunkat is, így született meg ez a darab – mondta Orbán Erika, az SK Színkör vezetője.

A tabi színkör tagjai, Veress Zsuzsanna és Kristóf Szabolcs az előadás próbáján Fotó: MW

Az író elmondta, hogy nem a műfaj volt számára a legnagyobb kihívás, hanem a karakterek megírása.

– A két nagyon különböző életmódú, személyiségű női főszereplőt hitelesen kellett megszólaltatnom. Úgy kellett a bőrükbe bújnom, hogy mind a negatív, mind a pozitív tulajdonságaik, mind az életüket meghatározó döntéseik olyan mértékben, olyan hitelességgel és olyan elevenen érvényesüljenek, ahogy az a való életben is – mondta a szerző.

A napjainkban játszódó történetben két nő a főszereplő, a nagyvárosban élő belgyógyász – Gréta – és a vidéki háziasszony, Józsa. Gyerekkoruk óta nagyon jó barátnők, ugyanabban az évben születtek, ráadásul ugyanazon a napon is, bár más-más hónapban. A felszínen úgy tűnik, hogy ők a kivételek, barátságuk őszinte és töretlen, ők azok, akik mindig mindent meg tudnak beszélni egymással. A mélyben azonban olyan évtizedes titok lapul, amely romba döntheti eddigi életüket. Vajon elég szilárd alapon áll-e a barátságuk, hogy elviselje a ránehezedő terhet? A szerelmi háromszög legérdekfeszítőbb kérdéseit hat amatőr színész közreműködésével viszik színre, a szükséges díszleteket és kellékeket, valamint jelmezeket pedig a társulat tagjai készítették el.

Novemberben viszi színpadra a darabor a tabi színkör

– Ez a darab is egy örömmunka, mert a társulat tagjai egy emberként álltak mellém. Szorgalmasan próbálunk most is, és nagyon jó a csapatmunka – tette hozzá Orbán Erika. A színházszerető társaság legutóbb ugyancsak a színkörvezető tollából származó Maszkalandot mutatta be nagy sikerrel, amely olyannyira jól sikerült, hogy a Pajtaszínház program szemléjének keretében tavaly a Nemzeti Színház színpadán is bemutatták.

A Csak őszintén, drágám című drámát várhatóan novemberben mutatják be a Zichy Mihály Művelődési Ház színpadán.