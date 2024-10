Az 1956-os forradalom emlékeinek felkutatása és a forradalom eseményeinek megírása egyike azoknak a témáknak, amelyekkel szívesen foglalkozik Bekes József, újságíró, gyűjtő. Aki maga is jól ismerte az egykori 56-osokat, így Farkas Lászlót, Király Bélát, Lévai Józsefet, Kutasi Sándort, valamint Szigetvári Györgyöt is. Vele jó barátságba került, s tőle tudta meg, hogy létezett a tizenhat pont plakát változata. – Elmesélte, hogy 1956-ban teleplakátolták a várost az ő 16 pontjukkal, ami egyébként megjelent a Somogyi Néplapban is. November 3-a után ezeket a plakátokat lekaparták és elégették.

Biztosan nem maradt sok belőle, mert ennél kevesebbért is börtönbe lehetett akkoriban jutni, magyarázta Bekes József. Egy példány biztosan megmaradt belőle az Országos Széchenyi Könyvtárban, mert annak idején minden nyomatból és könyvből egyet le kellett adni. Egy budapesti gyűjtő kereste meg azzal, hogy neki van egy ilyen plakátja, azonban mire a somogyi gyűjtő odaért már nem volt meg a történelmi dokumentum. – Abban a lakásban, ahova letett a plakátot a takarítónő kidobta egy csomó más dologgal együtt. Csak egy fotóm maradt róla, amit megtaláltam és ennek emlékére most kinyomtattam eredeti méretben, mesélte a plakát kalandos történetét Bekes József.

– A Hazafias Népfront Somogy Megyei Bizottság elnöksége szerepel a plakáton szerzőként, de nekem Szigetvári Gyuri bácsi azt mondta, hogy valójában Kunszabó Ferenc szövegezte a plakátot. Őt 1956. után hét évre elítélték ő a Szabad Somogy főszerkesztője volt, mellette dolgozott Lévai József újságíró, aki helytörténészként több könyvet is írt. Ő is volt börtönben, de akkoriban mindenkit bevittek, Gyuri bácsit is bevitték egy rövid időre. Sőt kirúgták az állásából és Baranya megyébe száműzték, onnan jött haza 1961-ben, de ő még elég jól megúszta másokhoz képest, tette hozzá Bekes József.