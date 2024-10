Skálázás a nézőtéren, gitárhangolás az előtérben, mindenki izgatottan várta a Somogy Vármegyei Könnyűzenei Tehetséggondozó Találkozót. A fiatalok azért jöttek el, hogy megmutassák mire képesek a zenében.

– Két éve kezdtem nagyjából a zeneírást és egyre inkább úgy érzem szeretnék ezzel foglalkozni komolyabban. Azért is kezdtem gitározni és hangszeren tanulni, hogy ezt minél jobban csináljam. Nagyon örültem, amikor megláttam ezt a lehetőséget, mert nagyon kevés olyan verseny van, ami a dalszerzésre épül, mondta Boda Nóra, aki Mesztegnyőről érkezett a K-Központban megrendezett találkozóra.

Elismert zenészek előtt léptek fel

Neves zsűri figyelte árgus szemekkel a fiatalokat, hiszen mások mellett Gidófalvy Attila a Karthago billentyűse, Szabolcsi Bence Fészek, Azahriah zenekarának és a Mattset gitárosa, a tehetséggondozó találkozó korábbi felfedezettje, valamint Andrasik Remo az Öröm a zene tehetségkutató sorozat vezetője, Szalai Tünde, a Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál főszervezője, Szalay Lilla, a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. közművelődési igazgatója foglaltak helyet.

Értékel a zsűri. Fotó: K.R.

A zsűri munkáját segítette az amatőr zenei zsűri: Dernanecz Zsolt, a Detonic dobosa, Séta Attila a Fekete Sereg gitárosa, zeneszerző, Schenk Tamás basszusgitáros, énekes a Schenker Bandből, Szabolcsi János, a kaposvári Roxínház egyik alapítója, Tuli Patrick az Awarock zenekar énekes-basszusgitárosa.

A versenyzőket annak főszervezője, Szalay Lilla köszöntötte, aki elmondta, hogy a találkozó tulajdonképpen újraélesztése a korábbi eseménysorozatnak. – Az Öröm a zene programba évekkel ezelőtt tudtunk csak tehetséget delegálni, aki most itt ül a zsűri soraiban, Szabolcsi Bence személyében. De nagyon fontos az számunkra, hogy Kaposvárról és Somogyból újra legyenek produkciók, mondta.

– Lehetőség ez azoknak is, akik helyben mutatnák zenei tehetségüket, hiszen a város biztosítja a győztesnek a fellépési lehetőséget a kaposvári rendezvényeken, valamint koncertlehetőséget is kap találkozó nyertese a K-Központban, mondta Pintér Rómeó, alpolgármester köszöntőjében.