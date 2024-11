Aki egyszer volt már, újra eljön

– Međugorje, a Mária-jelenések helyszíne a kegyelem oázisa. Ön is járt már e zarándokhelyen. Milyen érzésekkel tért haza?

– Megtisztulva, mindent és mindenkit másképp látva. Međugorjéről egy bizonyságtevő azt mondta, aki egyszer volt már itt, újra eljön, s aki eljön, az másképp megy haza. Ilyen változást csak Isten tud csinálni. Feljutni a Krizsevác sziklás tetején lévő kereszthez, bejutni a szenvedélybetegségből gyógyulók házába, ahol poklot és mélységet átélt fiatalok beszélnek arról, hogy minden összedőlt az életükben, és azt gondolták: ez a szabadság. Arról is szólnak: sokan azt gondolják róluk, hogy be vannak oda zárva, pedig minden ajtó nyitva áll számukra. Most szabadok valójában. Beszéltek arról is, hogy amikor odamentek, nullák voltak, ám Istennel járva már tízet érnek, így bármikor elmehetnek vissza a világba. A tér a templommal, a fehér márványból készült Mária-szoborral, a sok virággal, a zarándokok százaival, ezreivel felejthetetlen. Ha bármikor azt mondaná valaki: holnap reggel indulunk, gyere velünk, gondolkodás nélkül indulnék…

Ne félj, csak higgy

A körülöttünk dúló háború gyermeket, felnőttet egyaránt foglalkoztat, a félelem belopód­zik a családokba, a lelkekbe. A Bibliában több helyen olvashatjuk: ne félj, csak higgy! Ha megfogadjuk a tanácsot, elmúlik a félelmünk?

– A körülöttünk dúló háború szétzilálta az emberi kapcsolatokat, szétszaggatott családokat, akik ki tudja, mióta nem ölelhették meg egymást. Nem is tudjuk igazán felfogni, hiába látjuk a tudósításokat, képeket, hogy mi is van ott igazán. Imádkoznunk kell értük mindennap, hogy „kibírják a világ összegyűjtött kínját” és véget érjen ez a borzalom. A „ne félj, csak higgy!” biztatását és hatalmas erejét csak az tudja átélni, aki már átélte ennek az igazságát. Átélte azt, hogy „előbb Isten elé kerül minden, ami bennünket ér”, átélte azt, hogy „hagyjad az Úr Istenre te minden útadat”, átélte azt, hogy hiába félünk és szorongunk, mert az nem old meg semmit, nem leszünk előbbre. Ha mi, hívő emberek félünk, hogyan leszünk példává a környezetünknek, a semmiben nem bízóknak, hiszen akkor ugyanolyanok leszünk, mint ők.