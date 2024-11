A július eleji, hatodik alkalommal megszervezett eseményen 18 hivatásos és amatőr művészt vett részt, a tárlaton majdnem minden alkotó egy-egy képe helyet kapott. A Rinya-menti Pillanatok II. címre keresztelt tárlatra csaknem harminc alkotást válogattak össze. Nagy Erika festőművész, az alkotótábor szervezője a kiállításon elmondta, elsősorban Nagyatádot és környékét szerették volna bemutatni az alkotók, azonban minden más modern és absztrakt képet is készítettek. Olajjal, akrillal, pasztellel és akvarellel is dolgoztak a művészek, de különféle grafikai technikákkal is készültek alkotások. Nagy Erika kiemelte, Nagyatád életéből hiányzott az alkotótábor, ezért is szerveztek meg annak idején az alkotóműhelyt, melynek ma is helye van a városban. Obornik András festő, a téli Rinya-patakról készített képet a nyári táborban. Lapunknak elmondta, emlékeit is felhasználta ahhoz, hogy elkészüljön a folyó egy részletét ábrázoló alkotása.

A kormányhivatal falára került a Rinya-mente.

Fotó: TIBOR KOVACS

Kizökkentek a megszokott formából a Rinya-mentén

Ország László grafikus és fotóművész, a Nagyatádi Alkotótábor művészeti vezetője a kiállításon elmondta, az alkotók első naptól kezdve, az utolsóig dolgoztak és többféle technikát is kipróbáltak. – Nyitottak voltak az újdonságokra, ami azért is jó, mert a megszokott alkotási formákból kizökkentek, és más oldalukat is meg tudták mutatni – emelte ki Ország László.

Mindenki jól ráérzett az újdonságra, és szerencsére nemcsak a táborban alkottak a résztvevők, hanem utána is szívesen használták az ott ellesett technikákat.

– mondta a művészeti vezető.