A Genesis nevű projekt nevéhez maradt hű az alkotó a festmény megkreálásánál. (Az angol szó jelentése: teremtés.) Az űrmisszió keretében, amelyet egy magyar tudós által vezetett startup indít közel kétszer olyan távolra juttatják el a földi mintákat, mint ahogyan azt a Nemzetközi Űrállomáson teszik. A minták Földre való visszatérésük után fontos információkat tartalmaznak többek között az orvostudomány és az agrárkutatás számára is, de több tudományterület is profitálhat az így megszerzett tudásból. Albert László készített már festményeket a Tengerentúlra és a világ több pontjára, de valószínűleg ez lesz számára a legmesszebb jutó alkotása.

Albert László alkotás közben.

Forrás: Lang Róbert

Tudomány és művészet az űrben

Ebbe a „csomagba” kerül ugyanis a kaposvári alkotó munkája is, amelyről már előzetesen elárulta, hogy szeretné összehozni a tudományt a művészettel.

– A projekt neve Genesis, ami egy bibliai idézet, a résztvevők pedig a materiális dolgok emberei, tudósok, mindenképpen szeretnék DNS láncot, szimbólumot az űrkutatással kapcsolatban. De nagyjából már összeállt nekem fejben a koncepció, csak össze kell raknom, hogy térben és súlyban is megfelelő legyen, mondta. Hozzátette: a világűr és a körülöttünk lévő világ mindig is érdekelte, de ilyen témában még nem készített képet. S nyilván nem is szakértője a tudományterületnek, ennek ellenére alaposan beleásta magát a témába.

Teremtés az életen túl - ez az alkotás utazik a világűrig.

Forrás: genoplant.com

A Genesis biológiai űrmisszió hivatalos oldalán már közzétették az alkotást, amely az űrig repül majd. A DNS lánc mellett egy űrhajó és egy műhold is a kompozíciót képezi, amely egy úgynevezett giclée nyomaton vásárolható meg. Ugyanis Albert László alkotása miután megjárja a világűrt, jótékony célokat szolgál. Amint azt a projekt hivatalos oldalán írják: a történelem egy része kerülhet annak birtokába, aki szert tesz egy Teremtés az életen túl nevet viselő eredeti nyomatra, hiszen korábban műalkotást még nem juttattak a világűrbe.

Alkotás az atmoszférán túlra

Albert László munkája a MayaSat-1-gyel utazik a Földön túlra, amely egy biológiai inkubátor kocka. Az eszközt a Genesis Sustainable Future Ltd. (SFL) kutatói – köztük magyarok – fejlesztették ki. Ebben kapnak helyet a növények, gombák, algák és emberi DNS minták is. A tudósok a visszatérés után ezeket fogják vizsgálni, hogy miként hatott rájuk az űrbéli intenzív radiokativitás, mikrogravitáció és extrém hőmérsékleti változások.