A Berzsenyi-napon természetesen felidézték a társaság elmúlt 120 évének legemlékezetesebb időszakait, amikor megalakult 1904-ben, vagy amikor felállították a Berzsenyi szobrot, vagy amikor 1985-ben Takáts Gyula elnökletével újraalakult a Berzsenyi Társaság.

– Berzsenyi Dániel az érdemei alapján kapta, hogy ezt a társaságot róla nevezték el. Egy olyan szellemi közeget alkotott, amit nem sokan. Figyeltek rá az ő idejében és azután is. Azt gondolom, hogy ez a lényeges, hogy miként figyeltünk az eleinkre, miként próbáljuk tovább örökíteni azt, amit ők ránk hagytak és mennyire vagyunk képesek fenntartani ezt – mondta Szakály Sándor, történész professzor a Berzsenyi Társaság elnöke.

Jubileumot ünnepelt a Berzsenyi Társaság

Fotó: Lang Róbert

– Mi az utódok jobbára a nehezebb időszakokat éltük meg, de a lényeg az, hogy ezeken is túljutottunk és ma, 120 év után is létezik ez a társaság. Ahogy figyelem, hogy mit produkál a társaság és milyen rendezvényeik vannak, büszkék lehetünk – tette hozzá a társaság elnöke.

Szakály Sándor köszöntőjében kitért arra is, hogy Takáts Gyula nagy szerepet játszott abban, hogy a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság folytathatta értékteremtő munkáját.

Ünnepelt a Berzsenyi Társaság

A 120 éves évforduló alkalmából tartott ünnepségen természetesen Berzsenyi Dániel leszármazottai is jelen voltak. Így Berzsenyi Zoltán professzor is, aki a család életéről és történetéről tartott előadást a nagyérdeműnek. Mint elmondta: ő maga is Niklán nevelkedett, így pontos képe van a történelemről, hiszen magas is Berzsenyi család életének részese.