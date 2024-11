Szendrődyné Botka Beáta több mint húsz éve foglalkozik szakköri keretekkel a gyerekekkel, akik imádják a foglalkozásokat, számukra egy-egy előadás születése is legalább akkora élmény, mint a bemutatása. – Egy teljes életutat játszottak el a gyerekek, az úgynevezett bunraku bábozással. Ez egy japán bábozási technika, amelynek az a lényege, hogy egy báb úgy kel életre, hogy azt több bábos mozgatja, rendkívül összehangolt technikával – tudtuk meg a drámapedagógustól.

– Nem a hagyományos paravános, kesztyűs játékot játsszuk, nálunk a gyerekek is látszanak, ahogy a bábokat mozgatják. Ezért is fontos a figyelemkoncentráció, hogy mindenki száz százalékban ott legyen, miközben úgy kell mozogni, hogy a bábra is és egymásra is figyeljenek – mondta Szendrődyné Botka Beáta. A boglári bábosok olyan összehangolt némajátékot adnak elő, amelyben a zene, a hang-és fényhatások összessége teremt összhatást a színpadon.

– Nagyon egyszerű papírbábokkal dolgozunk és olyan eszközöket használunk, amelyek egyszerűek, könnyen mozgathatók és szállíthatók. A mi előadásaink nem megírt szövegkönyvek alapján készülnek, egy alapötlet köré épülnek. A próbák során pedig sok- sok ötletet hoznak a gyerekek is, amiket beépítünk a darabba. Például olyan mozgásokat, amelyek csak spontán jönnek, de kiválóan passzolnak a történetbe – tette hozzá a pedagógus.

Az Út című 15 perces előadásban a születéstől a halálig villantottunk fel jeleneteket, agy életút legfontosabb állomásait. Úgy gondolom, szívhez szóló és megható történet született, hisz a zsűri is elérzékenyülve nyilatkozott az előadás után – emlékezet vissza a csoport vezetője.

A gálára ajánlás alapján érkeztek a csoportok, a balatonbogláriak egy korábbi veszprémi bemutató után a Pegazus Bábszínház vezetőjének ajánlásával kerültek az országos döntőbe. Az idén még három alkalommal megmutatják tehetségüket a bábosok, többek közt a boglári adventi gyertyagyújtáson is fellépnek.