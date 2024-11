Külön erélye a darabnak a Nemzet Színészének bevonása a balladába, s Bodrogi nemcsak a cigánykolóniát, hanem a közönséget is magába bolondítja.

A Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila ezúttal is fergeteges produkcióval ajándékozott meg bennünket; csakúgy, mint Zsuráfszky Zoltán, a Kossuth-díjas koreográfus, aki társrendezőként (is) jegyzi a Szarka Tamás autentikus cigánydallamaira, prózájára és verseire fogant, lenyűgöző táncos előadást. A végtelen szabadságvággyal teli „szenvedélytörténet” premierét követő fogadáson Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a társintézményekkel való szövetség, az összefogás erejéről szólt. Úgy fogalmazott: „Talán ez a darab egy újjászületés számunkra, egy új indulás kezdete”.

– A darab alapvető ősi toposzokat dolgoz fel: születés, halál, szerelem. Hihetetlen az a kohézió, amelyet már az első pillanattól lehetett érezni az Esthajnal próbafolyamata során – jegyezte meg az alkotók gyűrűjében Nyári Oszkár, az első cigány teátrum, a Karaván Színház vezetője, a Magyarországi Nemzetiségi Színházak Szövetségének elnöke. Annak is hangot adott, reméli, hogy ez a darab egy fontos közösségépítés kezdete. Ezt erősítette Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ igazgatója is. Arról beszélt: a cigányságra nem úgy kellene tekinteni, mint nyűgre, hanem mint lehetőségre, s abban bízik: az Esthajnal végig fog söpörni az országon.