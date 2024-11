Hogy szerencsés volt-e férj-feleségre osztani e kétfelvonásos színmű szerepeit, egyértelmű a válasz: igen. Bravúros a jelenlétük a Jelenetekben is, amely egy kezdetben jó módban, harmonikusan élő pár házassági kríziséről szól, megmutatva a közös élet szétesésének fájdalmas stációit. A több mint fél évszázaddal ezelőtt írt dráma akkor is mainak számított, és az ma is, hiszen örökzöld témát dolgoz fel. Az ötletgazda-dramaturg b köszönhetően pedig ezúttal a kaposvári közönség is láthatja, miként üresedik ki, s válik kudarccá egy kezdetben tökéletesnek induló házasság. Hatvani Mónika és Szalai József modern díszleteket álmodott az egylégterű lakásba, ahol a jelenetek zajlanak, szinte filmszerűen.

A Csiky színészei, Nyári Szilvia és Nyári Oszkár óriási amplitúdóval játszanak

Fotók: Csiky.hu/Memlaur Imre

Johann pszichológus, Marianne ügyvéd; a házaspárnak két gyermeke van. Akarnak és tudnak is jól élni, ám egyszercsak megjelenik a harmadik: Paula. Johann életében innentől nincs visszaút. S amíg idáig eljut a házaspár, az érzelmek tárházában tobzódunk. Rezignáltság, olykor cinizmus, szenvedély, gőg és gyűlölet, kétely és dac, hazugság és vadság, trágárság, szülői „rátelepedéstől” való félelem fűszerezi a történetet, amelyben egyaránt helye van kétségbeesésnek és könny­nek, hisztinek, erőszaknak, gyöngéd ölelésnek és vigasztalásnak is…

A színészpár emocionális hullámvasútra ülteti a nézőt, aki – főleg, ha már rövidebb-hosszabb idő óta házas – a legkisebb rezdülést is „fogja”, s nyomban úgy érezheti: rám is ez vár odahaza…

Igen, ott, ahol labilisak az érzelmek, ahol hiányzik az őszinte szó, ahol a szerelem nem szeretetté szelídül az idők folyamán, ahol oly különbözőek a testi és a lelki vágyak, ahol elapadt már rég a kommunikáció, mint kút mélyéből az életet adó víz, valóban gyötrelem s kudarcos vég vár férjre, feleségre.

Nyári Szilvia és Nyári Oszkár óriási amplitúdóval játszik, s érzékelhetően megviseli őket e szerep; annak ellenére, hogy hű társai egymásnak az életben. Hihetetlen, mily sokféle árnyalatot felvonultatnak művészi kelléktárukból, s mivel csak rájuk kell figyelni az este folyamán, a közönséget is igénybe veszi az egyedüllét és az együttélés kettősében hullámzó darab, melynek zenei hátterét Beck Zoltán teremtette meg, akit énekelni is hallunk.

Johan Párizsba indul szeretőjével, Paulával, ám teljesen összeomlik. Képtelen a végleges szakításra, s visszatér feleségéhez, ki terített asztallal várja, elegáns öltözetben. A további drámai jelenetek sorából nem maradhat ki a verekedés, de a szeretkezés sem. Elkeveredve érzelmek őrült labirintusában, vonzás és taszítás párharcát követően kerül elő a válást kezdeményező dokumentum, amely Johann kézjegyére vár. Némi időhúzást követően a lelkileg is meggyötört férj aláírja a papírt, ám ezzel együtt sokunk úgy érzi: van még remény. Meg különben is: a férfi sorsa a nő. Mindenkor.

A régebb óta fiatal, talán a házasság terén tapasztaltabb nézők – még ha azon kapják is magukat, hogy érintettek e témában – eltöprengenek azon: hányszor, de hányszor éreztük úgy, hogy „minden egész eltörött”, s mégis volt erőnk helyrehozni a helyrehozhatatlant.

Összekapaszkodhatnak

Nyári Szilvia boldog és hálás a sorsnak, illetve a színháznak, ha nagyívű történetet játszhat. Azért is, hogy az évek folyamán számtalan női sorsot fogalmazhatott meg, illetve játszhatott ki magából a szerepei által. Férjével, Oszkárral e darabban is olyan erősen kapaszkodhatnak össze, olyan végtelen bennük az emberi és azon belül a szakmai tisztelet egymás iránt, hogy bármeddig elmehetnek a közös játék során. Nagy ajándék számukra, hogy férj-feleségként szeretnek és tudnak is együtt dolgozni. Különösen szép pillanatai az előadásnak, amikor a háttérben a Nyári házaspár fotóiból szerkesztett összeállítás tűnik fel.