A magyarok arányaiban többen vettek részt a délszláv háborúban (1991-95), mint más kisebbségek. Sokan ugyanis a saját szülőfalujukat védték, mint a kórógyiak, ahol 100 férfi maradt harcolni, miközben a családtagjaik buszokkal Somogyba menekültek. Ma is a baranyai háromszögben él a horvátországi magyarok 70 százaléka. Testvér testvérrel: magyar a horváttal – ez szerepelt a szentlászlói önkéntesek zászlaján, mert Magyarországról is jöttek önkéntesek, sőt ismert kaposváraik is voltak közöttük.

Hogy nyoma maradjon a történteknek, a horvátországi magyar kisebbségi szervezetek felkérték Filip Škiljan történész professzort, aki könyvet írt a magyarok szerepéről a háborúban. A kötetet a nagy érdeklődésre való tekintettel magyar nyelvre is lefordították, és Kaposváron mutatta be Szekeres Péter, Zágráb megyei magyar kisebbségi képviselő. A rendezvényt Kaposvár Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság is támogatta, tudtuk meg Kárász Lászlótól, a horvát kisebbségi képviseltek kaposvári tagjától.