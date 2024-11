Az előadó a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság szervezésében érkezett a Somogy Megyei TIT-be. Az előadó elmondta: tizennyolc éven át gondozta a göllei születésű író könyveit, és gondoskodott azoknak az újrakiadásáról.

Fekete István két élete az én értelmezésemben azt jelenti, hogy volt egy háború előtti, és egy háború utáni élete.

– mondta Dóka Péter.

Fotó: Lang Róbert

– Az egyetlen olyan magyar író volt, aki a háború előtt, a Horthy-időszakban is nagyon népszerű volt és a háború után, a Kádár-korszakban is. Tudni kell róla, hogy a háború után feketelistára került a Zsellérek című regénye, és elvesztette az állami állását. Ötven éves kora után újra kellett kezdenie az életét, és az irodalmi életét is. Ebben sokat segített neki a Móra Könyvkiadó, amely a kényszerű szilencium után rendszeresen megjelentette a könyveit. Emiatt ifjúsági írónak tartották, és ez is oka lehetett, hogy az irodalomtörténészek nem vették kellően komolyan a műveit – emelte ki az előadó.

Dóka Péter arról is beszélt a kaposvári közönségnek, hogy Fekete Istvánt kihagyták az irodalomtörténeti munkákból, és ezt minél inkább „pótolni” kellene, hogy íróként a méltó helyére kerüljön. A legtöbbet a szerző munkásságával a korán elhunyt Sánta Gábor irodalomtörténész foglalkozott.

Fotó: Lang Róbert



– Fekete Istvánnak azzal is meg kellett birkóznia és nagyon mélyen szíven ütötte, hogy egy egyetemi tanár, Tolnai Gábor annak idején a tanítványainak azt mondta róla, hogy „Fekete István nem író” – hangsúlyozta Dóka Péter. – Szerény ember volt, a névjegyére is az volt írva, hogy okleveles gazda, de azért természetesen írónak érezte magát, még ha időnként másból is kellett megélnie. Azt lehet mondani, hogy nem volt olyan magyar író rajta kívül, aki ennyire ismerte a természetet, és írni is ilyen hatásosan tudott róla. Az irodalomkritikával szemben a kádári kultúrpolitika már pozitívabban állt hozzá, legalábbis egy idő után: élete utolsó szakaszában több film is készült a műveiből, könyvei kötelező és ajánlott olvasmányok lettek, a Tüskevárért József Attila-díjat kapott – mondta az előadó. – Fekete István a háború előtt a legnagyobb sikerét a Zsellérek című könyvével érte el, mely egymás után hét kiadást ért meg.